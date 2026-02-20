オノマトペの音選びに正解はない？ 秋田喜美さんの解説を紹介！ 「くやくや」「しぼしぼ」「ツイーンツイーン」…オノマトペは擬態語や擬音語の総称です。2025年度『NHK俳句』テキストに掲載の「オノマトペ解剖辞典」は、新書大賞2024（中央公論新社主催）で大賞を受賞した『言語の本質』の共著者で言語学者の秋田喜美さんによる連載です。様々なオノマトペを俳句とともに徹底解剖するこの連載も、いよいよ最終回！