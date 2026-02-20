◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックフィギュアスケート女子シングル フリー(大会14日目/現地19日)フィギュアスケート・女子フリースケーティング(FS)が行われ、アメリカのアンバー・グレン選手が完璧な演技を披露。147.52点の高得点をマークし、トータル214.91点で第2グループ終了時点で首位につけました。グレン選手は2024年のグランプリファイナルで坂本花織選手ら5人の日本人選手を抑えて優勝を手にした実力者。ショート