川口春奈と目黒蓮（Snow Man）が共演したドラマ『silent』（フジテレビ系）の無料配信が2月20日よりTVerでスタートした。 参考：『silent』『いちばんすきな花』『海のはじまり』生方美久が紡ぎ続ける“優しい世界”を再考 2022年にフジテレビ系で放送された本作は、本気で愛した人と音のない世界で“出会い直す”完全オリジナルのラブストーリー。フジテレビ連続ドラマ初主演となった川口春奈が主人公