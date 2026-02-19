【その他の画像・動画等を元記事で観る】 INIの池崎理人（「崎」は、たつさきが正式表記）とKis-My-Ft2の横尾渉が、2月19日放送の『プレバト！！』に出演。「色えんぴつ＜名人・特待生一斉査定＞」と「俳句＜永世名人・句集完成への道＞」で、それぞれ奮闘する。 ■先生が「この人の最高傑作！」と大絶賛する作品が誕生する場面も 「色えんぴつ」は、先生も「この人の最高傑作！」と大絶賛の作品が生まれる一方、降格者も…。田