【夕闇とかたわれ】 2月19日 連載開始 第1話を読む 【拡大画像へ】 講談社は2月19日、「となりの怪物くん」や「僕と君の大切な話」のろびこ氏による怪異譚「夕闇とかたわれ」の短期集中連載を開始し、第1話「吸血鬼ちゃん」をヤンマガWebに無料公開した。 本作は、吸血鬼の少女と自殺しようとしている男の奇妙な関係を描いたマンガ。第1話は以前に読み切りマンガとして掲載されていたも