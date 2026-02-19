【夕闇とかたわれ】 2月19日 連載開始

講談社は2月19日、「となりの怪物くん」や「僕と君の大切な話」のろびこ氏による怪異譚「夕闇とかたわれ」の短期集中連載を開始し、第1話「吸血鬼ちゃん」をヤンマガWebに無料公開した。

本作は、吸血鬼の少女と自殺しようとしている男の奇妙な関係を描いたマンガ。第1話は以前に読み切りマンガとして掲載されていたものに、描き下ろしのカラーページを加えて再構成したものとなっている。今後は人間と怪異の組み合わせを描いた連作短編集として全5話が公開される。

【あらすじ】

「私、吸血鬼なんです」「血をくださいよ、おじさん」今にも橋から身を投げようとしていた男は、女子高生の姿形をした“吸血少女”に声を掛けられる。美しい彼女に血を吸われて死ぬなら本望だと身を捧げようとするが、ふたりの間に奇妙な絆が芽生えていく――」。『となりの怪物くん』『僕と君の大切な話』ろびこ待望の最新作！ 人間と怪異、数組の“片割れ”同士の出逢いを描く連作短編集。

