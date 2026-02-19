元大阪府知事で大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が19日までに自身のSNSを更新。選択的夫婦別姓制度の導入について言及した。橋下氏は、毎日新聞の「選択的夫婦別姓の導入反対が過半数、賛成の2倍に衆院選当選者」と題された記事を引用。同記事では、衆院選の全候補を対象にしたアンケートのうち当選者465人分を集計したところ、選択的夫婦別姓制度の導入への反対が52％（242人）と過半数を占め、賛成は26％（12