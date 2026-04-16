公式戦２試合連続での好パフォーマンスは、改めて田中碧の評価を高めている。当然、日本代表MFを起用してこなかったダニエル・ファルケ監督に対する疑念も増すだろう。田中はシーズン半ばから出場機会を失い、２月から３月中旬にかけてプレミアリーグで７試合連続出番なしも経験した。だが、直近ではFAカップ準々決勝のウェストハム戦で先制点を含む活躍を見せ、リーズの４強進出に貢献。そしてリーグ前節ではマンチェスター・