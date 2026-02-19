リオ・オープン大会期間：2026年2月17日～2026年2月22日開催地：ブラジル リオデジャネイロコート：クレー（赤土）結果：[マルセロ メロ / ジョアン フォンセカ] 2 - 0 [マクシモ ゴンサレス / アンドレス モーテニ] 試合の詳細データはこちら≫ リオ・オープン第3日がブラジル リオデジャネイロで行われ、男子ダブルス準々決勝で、マルセロ メロ / ジョアン フォンセカと第2シ