ポップ音楽史に残る数々の名曲を手掛けたソングライター、ビリー・スタインバーグさんが、カリフォルニア州ブレントウッドの自宅で死去した。75歳だった。家族の代理人によると、がんとの闘病の末の旅立ちだったという。 【写真】在りし日のビリー・スタインバーグさんとシンディ・ローパー 1986年の代表曲『トゥルー・カラーズ』などで深い創造的絆を築いたシンディ