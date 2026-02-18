お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏が16日、自身のX（旧Twitter）を更新。SNS上でいわゆる「クソリプ」してくる人の共通点を語った。 津田は「怒らないでね？僕の経験上ですよ？」と前置きしつつ、「クソリプしてくる人のアカウント見に行ったら、たいがい同年代から上の世代のおっさんで、たいがい政治にお怒りになられてて、寂しい食事の写真を載せたりしてるのよ。マジでびっくりするくらい似てるの！」との見解を示した。 さ