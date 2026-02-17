レアル・マドリードを筆頭にラ・リーガの3クラブが、UCAMムルシア（スペイン4部）のフベニールA（U−19チーム）に所属するFWホルヘ・ロスに関心を寄せているようだ。16日、スペイン紙『アス』が報じている。スペイン紙『アス』によると、ホルヘ・ロスは2008年生まれで、UCAMムルシアのフベニールAでプレーするフォワードとのことだ。昇格1年目の今シーズンはここまで3得点を記録しているほか、17歳でトップチームデビューをも