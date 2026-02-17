関電工が３日ぶりに急反発。株価は前日に比べ一時６％強上昇し最高値を更新した。同社が１月２９日に発表した株式売り出しの売出価格は、１６日の取引終了後に６０９５円で決定した。同価格のディスカウント率は１６日終値に比べ３．０１％だった。きのうまで売り出しの価格決定を意識した動きが出ていたとみられており、同価格の決定でこの日は売り方の買い戻しも流入している様子だ。受渡日は２４日となる。 出所：MINKABU