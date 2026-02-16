H ZETTRIOが、『H ZETTRIO Jazz Club Tour 2026 - Movin' On 関西編 -』を6月25日にビルボードライブ大阪にて開催する。 （関連：H ZETTRIO、日本の“春”を奏でた極上の夜はっぴいえんど、松たか子、原田知世……意表を突く名アレンジ） ビルボードライブ横浜で定期的に番組ショーケースライブを行うなど、ジャズクラブとの相性の良さも知られているH ZETTRIO。ビルボードライブ大阪での同