2月15日、“めるる”こと生見愛瑠がInstagramを更新した。【写真】美しいデコルテが際立つドレス姿も公開同日に開催された『Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』に出演しためるる。今回の投稿では、「TGC AICHINAGOYAありがとうございました」「皆さんに会えて幸せ〜地元嬉しい〜、」と開催地の愛知が地元であることに触れながら、カラフルなパッチワーク風のミニ丈衣装から美脚を披