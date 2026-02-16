2月15日、“めるる”こと生見愛瑠がInstagramを更新した。

【写真】美しいデコルテが際立つドレス姿も公開

同日に開催された『Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』に出演しためるる。

今回の投稿では、「TGC AICHINAGOYAありがとうございました」「皆さんに会えて幸せ〜地元嬉しい〜、」と開催地の愛知が地元であることに触れながら、カラフルなパッチワーク風のミニ丈衣装から美脚を披露している写真や、美しいデコルテが際立つブルーを基調としたドレス姿を公開した。

この投稿に対し、ファンからは、「美脚最高！」「太ももセクシー」「美し過ぎる！」「爆美女」「異国のお姫様」「エキゾチックなファッションも素敵」などの反響が寄せられている。

めるるはティーンを中心に高い人気を誇り、『Popteen』を経て現在は、『CanCam』の専属モデルとして活動。また、女優としての才能も開花させており、3月20日公開の映画『君が最後に遺した歌』ではヒロイン・遠坂綾音役を務め、ギターと歌に初挑戦している。

画像出典：生見愛瑠（めるる）オフィシャルInstagramより