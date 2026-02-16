「スターダム」葉月インタビュー前編リング上で弾丸のようなハイスピードアクションを見せ、感情をむき出しにした真っ向勝負を展開するスターダムの"ワイルドハート"葉月。最近では、昨年12月にプロレス再デビューしたフワちゃんの"師匠"としても注目を集めている。だが、10年を超えるキャリアは決して平坦なものではなかった。中学を卒業してから半年での入団、ユニット移籍での葛藤......そして、一度はリングを離れて一般