22日の東京メインは2026年のG1開幕戦「第43回フェブラリーS」（ダート1600メートル）。今年も粒ぞろいのメンバーが集結した。中心はダブルハートボンド。ダートで8戦7勝、2着1回とパーフェクト連対を継続している。前走チャンピオンズCでG1初制覇を飾った。直線は先行勢が次々と脱落する中、3番手から強気の押し切り。スピードと高い心肺機能の持ち主。ここでも当然、主役候補になる。フォーエバーヤングでサウジCを制した坂井