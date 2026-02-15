2月15日、京都競馬場で行われた11R・京都記念（G2・4歳上オープン・芝2200m）は、藤岡佑介騎乗の6番人気、ジューンテイク（牡5・栗東・武英智）が勝利した。1/2馬身差の2着に1番人気のエリキング（牡4・栗東・中内田充正）、3着に3番人気のエコロディノス（牡4・栗東・大久保龍志）が入った。勝ちタイムは2:12.7（良）。2番人気でC.ルメール騎乗、ヘデントール（牡5・美浦・木村哲也）は、8着敗退。【京都新聞杯】伏兵ジューン