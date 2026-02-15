[2.15 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第2節](ニンスタ)※14:00開始主審:堀善仁<出場メンバー>[愛媛FC]先発GK 36 辻周吾DF 5 黒石貴哉DF 37 石尾崚雅DF 49 阿部稜汰DF 50 杉山耕二MF 14 斉藤涼優MF 22 竹本雄飛MF 38 日野翔太MF 70 前田椋介MF 99 樺山諒乃介FW 9 藤本佳希控えGK 31 白坂楓馬DF 26 金沢一矢DF 44 森山公弥MF 6 谷岡昌MF 13 山下雄大MF 48 行友翔哉FW 11 藤原悠汰FW 17 田口裕也FW 27 舩橋京汰監督大木武[ツエー