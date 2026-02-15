愛媛vs金沢 スタメン発表
[2.15 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第2節](ニンスタ)
※14:00開始
主審:堀善仁
<出場メンバー>
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 5 黒石貴哉
DF 37 石尾崚雅
DF 49 阿部稜汰
DF 50 杉山耕二
MF 14 斉藤涼優
MF 22 竹本雄飛
MF 38 日野翔太
MF 70 前田椋介
MF 99 樺山諒乃介
FW 9 藤本佳希
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 26 金沢一矢
DF 44 森山公弥
MF 6 谷岡昌
MF 13 山下雄大
MF 48 行友翔哉
FW 11 藤原悠汰
FW 17 田口裕也
FW 27 舩橋京汰
監督
大木武
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 31 上田樹
DF 16 毛利駿也
DF 38 山本義道
DF 55 松本大輔
DF 71 櫻井風我
MF 15 西谷優希
MF 18 大澤朋也
MF 20 長倉颯
MF 23 四宮悠成
MF 41 嶋田慎太郎
FW 10 パトリック
控え
GK 21 山ノ井拓己
DF 2 長峰祐斗
DF 19 寺阪尚悟
DF 29 宮崎海冬
MF 17 加藤大樹
FW 11 杉浦恭平
FW 13 白輪地敬大
監督
辻田真輝
