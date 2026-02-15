『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した岸みゆ2月16日（月）発売『週刊プレイボーイ9・10合併号』のグラビアに登場した岸みゆ。3月28日（土）のライブをもってアイドルグループ「＃ババババンビ」が解散。赤色担当の岸みゆと、いつまでもずっと繋がっていたい。そんな思いを込めて、ずっと赤と一緒に──。【写真】岸みゆのグラビア＊＊＊【お風呂タイムは4、5時間も】――3月28日（土）のライブをもって解散するアイドルグ