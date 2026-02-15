アイドルグループ「＃ババババンビ」赤色担当の岸みゆ「解散ライブが近づいてステージに立つだけで涙が出ちゃいます」
『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した岸みゆ
2月16日（月）発売『週刊プレイボーイ9・10合併号』のグラビアに登場した岸みゆ。3月28日（土）のライブをもってアイドルグループ「＃ババババンビ」が解散。赤色担当の岸みゆと、いつまでもずっと繋がっていたい。そんな思いを込めて、ずっと赤と一緒に──。
＊ ＊ ＊【お風呂タイムは4、5時間も】
――3月28日（土）のライブをもって解散するアイドルグループ「＃ババババンビ」。岸みゆさんは担当カラーが赤ということで、今回は赤をテーマに撮影しました。
岸 私、ビックリしたのは週プレさんで初めて水着の撮影をしたときと同じスタジオだったこと。当時は2019年で、まだ＃ババババンビでもありませんでした。最初の撮影と＃ババババンビメンバーとしての最後の撮影。それを同じ場所にするなんて、さすが週プレさん、エモい演出ですね。
――あ、いや......偶然です（笑）。撮影で一番印象に残っていることは？
岸 毛糸をカラダ中にぐるぐる巻いて撮影したシーン。小指に結んで、見ているみんなとつながっているという演出が大好きでした。
――ちなみに毛糸で編み物をしたことはありますか？
岸 中学校の家庭科の授業で編み物をするときがあって、登下校の電車の中で一生懸命マフラーを編んだ思い出があります。実家を探せば、まだあると思います！
――モノづくりは得意？
岸 私は不器用なほうなので、細かい作業は苦手なんです。でも、絵は得意ですよ！ 応援してくださる方からは「岸みゆ画伯」って呼ばれていますから。私の生誕祭でTシャツを作ったとき、＃ババババンビのメンバーの似顔絵を描いたので、ネットで画像を探してみてください。
――その呼び方、何かディスられているような......。（インターネットでチェックしてみると）いや、ヘタっていうか、味があるっていうか。どこかセンスは感じられます（笑）。
岸 ですよね！
――撮影の話に戻りますが、フルーツを使ったカットもかわいかったですね。
岸 イチゴを腰に置いたり、イチゴを胸で挟んだり、フェチっぽい感じでしたよね。それに私、果物が大好きなんです。よく朝ごはんとして食べているので。
――ちなみに今日の朝ごはんは？
岸 え〜っと......サバでした（笑）。最近はお肉よりもお魚が好きで。美肌効果もあるみたいですし。もちろん果物も食べますよ、本当です！
――確かに肌がめっちゃきれい。
岸 ありがとうございます、うれしい！ 半身浴をしたり、サウナに行ったり、肌のメンテナンスにはかなり気を使っています。半身浴では映画を1本くらい見るので、時間があるときは3時間くらい浴室にいます。
そしてお風呂を出た後が大変で。顔用と体用の化粧水をすぐに塗って、髪の毛も乾かないうちにオイルを塗って5分以内にドライヤーをするようにしています。お風呂タイムだけでトータル4、5時間くらいかけるときありますよ。
――＃ババババンビ解散まで、あと約1ヵ月になりました。
岸 解散発表の直後は実感があまり湧かなかったんですが、日に日に寂しさが募って......。最近は＃ババババンビのラストイベントが増えてきて、「ああ、終わりなんだなぁ」って思うとステージに立つだけで涙が出るんですよ。だから一日、一日をさらに大事にしていきたいなって。
――一番の思い出はなんですか？
岸 やっぱり日本武道館でワンマンライブができたことですね。デビューしたときからの夢がかなって本当にうれしかったです。これからの人生、何歳になってもあの景色は忘れません。皆さんの声援は私の一生の宝物ですね。
――解散後の活動予定は？
岸 6月公演の舞台『超ハジケステージ☆ボボボーボ・ボーボボ 〜因縁！鼻毛！決戦！〜』に出演することは決まっているんですが、それ以外はまだ具体的には何も決まっていなくて、今はただ解散ライブで最高のパフォーマンスを見せることに集中しています。
ただグラビア活動はよりパワーアップして続けていくつもりなので、よろしくお願いいたします！
スタイリング／工藤沙恵（ミタケイショウ） ヘア＆メイク／塩田結香（JULLY）
●岸みゆ
2月13日生まれ 埼玉県出身 身長145cm
○人気アイドルグループ「＃ババババンビ」の赤色担当。3月28日（土）に東京・恵比寿The Garden Hallで開催予定のワンマンライブ「＃ババババンビ ―FINAL 馬鹿騒ぎ―」をもって解散。6月12日（金）〜21日（日）公演の舞台『超ハジケステージ☆ボボボーボ・ボーボボ〜因縁！鼻毛！決戦！』に出演予定。
公式X【@miyu_kishi0213】
公式Instagram【@miyu_kishi0213】
岸みゆデジタル写真集『ずっと赤とツナガル』 撮影／桑島智輝 価格／1100円（税込）
取材・文／高篠友一 撮影／桑島智輝