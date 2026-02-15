ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のノルディックスキー・ジャンプ個人ラージヒルが14日（日本時間15日）に行われ、二階堂蓮（日本ビール）が銀メダルを獲得した。ジャンプ界の大先輩が、本人に代わってスポンサー企業の名前を連呼するという“珍事”が起きた。二階堂は1回目140メートルを飛び154.0点で首位に立った。2回目は136.5メートルでプレブツ（スロベニア）に逆転を許し「悔しい」と絶叫していた。ただ、