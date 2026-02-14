田中渓の初著書『億までの人 億からの人 ゴールドマン・サックス勤続17年の投資家が明かす「兆人」のマインド』（徳間書店）が、2月12日に発表された「読者が選ぶビジネス書グランプリ2026」にて、＜総合グランプリ＞および＜経済・マネー部門賞＞を受賞した。 【画像】元ゴールドマン・サックスの田中渓による初のビジネス書 『億までの人 億からの人 ゴールドマン・サックス勤続17年の投資家が明