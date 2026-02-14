伝統的な「お花見」文化をアフタヌーンティーで表現DINING＆BAR TABLE 9 TOKYO（テーブルナイントーキョー）多様な施設を有するホテルエンターテインメントとして、多くの人々が集い、感性や文化が交差する場としての役割を担ってきた「品川プリンスホテル」。近年、広域品川圏のまちづくりが進み、品川・高輪エリアは国際交流と文化発信の拠点としてさらなる進化が期待されています。そんななか、2026年3月より街の変化と歩調を合