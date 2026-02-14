DINING＆BAR TABLE 9 TOKYO（テーブルナイントーキョー）

多様な施設を有するホテルエンターテインメントとして、多くの人々が集い、感性や文化が交差する場としての役割を担ってきた「品川プリンスホテル」。近年、広域品川圏のまちづくりが進み、品川・高輪エリアは国際交流と文化発信の拠点としてさらなる進化が期待されています。

そんななか、2026年3月より街の変化と歩調を合わせて、日本ならではの季節文化である「お花見」を現代的に再解釈したアフタヌーンティーがコース仕立てで提供されます。

「天空のお花見アフタヌーンティー〜桜＆いちご〜」イメージ

ホテル最上階からの眺望とともに、淡い桜色に彩られたティースタンドには、イチゴの香りをまとわせた鶏肉のシュプレームや、「桜の花と筍のメリメロ ホタルイカ」など、春らしい和のエッセンスを添えたセイボリーが並びます。そしてスイーツには、「いちごとホワイトチョコムース」、「桜のヴェリーヌ」、「桜といちごのモンブランタルト」など、味わいはもちろん、視覚的にも心が華やぐ品々を用意。心も満たされる卓上のお花見体験が楽しめます。



ホテルコンセプト「FUN! Goes On」のもと、桜とイチゴが織りなす日本の春を五感で味わう“とっておきの春のひととき”。心に残る特別な体験になること間違いなしです！



グランデセール ※3品より1品を選択

◆シグネチャー◆

【いちごとフランのマリアージュ いちごソルベ】

低温でしっとりと焼き上げたカスタードフランに、イチゴのマルムラードとアールグレイ香るディップ、さわやかなイチゴソルベを添えて。ソルベのさわやかさとチップの軽やかな食感が重なり、春のやさしい風を感じるような味わいに仕上げられています。

【お花見パフェ】

頭上に桜がそよぎ、水面に花びらが舞うお花見の情景をグラスの中で表現したパフェ。桜のジュレとクリームに、グリオットチェリーや、三色団子に見立てた春色の三色ムースと桜アイスに桜葉チップを添え、日本の春の美しさを閉じ込めています。

◆ラグジュアリー◆

【サントノーレ ロゼ】※事前予約制

イチゴのプティシューに桜色のクリームを重ね、中央にはグリオットのアイスが鮮やかなアクセントを添えています。シュクレフィレ（飴細工）や桜パウダー、花びらのように配したイチゴが、咲きこぼれる桜を思わせる余韻を演出。春のやわらかな空気と高揚感を閉じ込めた、フォトジェニックでエレガントな一皿です。

TABLE 9 TOKYO厳選シーズナルティー など各種（フリーフロー）

季節のフレーバーやハーブ、香り・味わい・色味を重視し、提供するスイーツとの相性を考えて厳選されたドリンクを提供。紅茶の香りとともにおいしく味わって、リラックスした時間を過ごせます。

【クイーン・オブ・チェリー】

セイロンティーをベースにチェリーの実をブレンドした、フルーティーかつジューシーな味わいが魅力。華やかなチェリーの香りが豊かに広がり、渋みのないすっきりとした飲み口が特徴です。

【ヴァルトマイスターラズベリー（カフェインフリー）】

“ヴァルトマイスター”とは、ドイツで古くから親しまれている、春先に可憐な花を咲かせるハーブのこと。甘酸っぱいラズベリーの風味を組み合わせたフルーツティーは、華やかで飲みやすい一杯です。

ウェルカムドリンク

・抹茶グリーンフィズ

抹茶とライムを使用したさわやかなカクテル

セイボリー

・いちご風味の鶏肉のシュプレーム

・生ハムといちごのブルスケッタ（メルバ）

・真鯛のマリネ

・桜風味の豆乳ブランマンジェ（グラス）

・桜の花と筍のメリメロ ホタルイカ（ココット）

ミニハンバーガー

・桜香るミニハンバーガー

桜の風味を練りこんだバンズに桜の葉の塩味を合わせた桜薫るハンバーガー

バラエティデザート

・桜のヴェリーヌ

・桜といちごのモンブランタルト

・いちごとホワイトチョコムース

・ガトーフレーズ桜

ミニャルディーズ〜食後の小さなお菓子〜

【パティシエからのおくりもの】

・桜香るクランブル

・きな粉のブールドネージュ

・ボンボンショコラ フランボワーズ

・フレッシュいちごに桜の花びらチョコを添えて



■品川プリンスホテル「天空のお花見アフタヌーンティー〜桜&いちご〜」

住所：東京都港区高輪4-10-30

場所：DINING & BAR TABLE 9 TOKYO（品川プリンスホテル メインタワー 39F）

TEL：03-5421-1114（レストラン総合予約10〜18時）

期間：2026年3月1日（日）〜4月15日（水）

料金：グランデセール シグネチャー6800円、グランデセール ラグジュアリー8300円（いずれも税込・サービス料別）

※写真はイメージです

※状況により営業内容が変更となる場合があります。最新情報は公式Webサイトをご確認ください

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合があります



