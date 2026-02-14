WBC日本代表の練習を見つめるスタンドの観客＝14日、宮崎市3月に開かれる野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向け、日本代表の強化合宿が14日に始まった宮崎市では、待ちわびた観客が選手を出迎えた。「連覇目指して」とエールを送る声が相次ぎ、グッズ売り場に行列もできるなど、熱気に包まれた。晴天に恵まれ、午前9時の開場前からファンが集まった。父と2時間並んだ宮崎市の酒井一成さん（8）のお目当ては、