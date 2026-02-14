【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第2節】(レモンS)湘南 4-0(前半1-0)相模原<得点者>[湘]石井久継2(15分、48分)、オウンゴール(65分)、松本大弥(90分+1)<退場>[相]綿引康(37分)<警告>[湘]渡邊啓吾(34分)、藤井智也(59分)、加瀬直輝(82分)[相]竹内崇人(22分)、綿引康2(24分、37分)主審:中川愛斗