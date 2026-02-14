『宗田節の新谷商店』の宗田節 ●高知県・土佐清水市の名店『宗田節の新谷商店』の宗田節の魅力をご紹介します。 日本は南北に長く、各地の漁場でとれる魚も千差万別であることから、地域ごとに多様なだし文化が育まれてきました。定番のカツオ節や昆布をはじめ、サバ、マグロ、イワシ、アジ、アユなど実にさまざま。近年では、長崎県のあご（トビウオ）だしも全国的に知られる存在になっています。 今回ご紹介するのは、高知