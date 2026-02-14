『宗田節の新谷商店』の宗田節

●高知県・土佐清水市の名店『宗田節の新谷商店』の宗田節の魅力をご紹介します。

日本は南北に長く、各地の漁場でとれる魚も千差万別であることから、地域ごとに多様なだし文化が育まれてきました。定番のカツオ節や昆布をはじめ、サバ、マグロ、イワシ、アジ、アユなど実にさまざま。近年では、長崎県のあご（トビウオ）だしも全国的に知られる存在になっています。

今回ご紹介するのは、高知県土佐清水市の名産・宗田節です。宗田節とは、マルソウダ（通称メジカ）を原料にした節のこと。県庁所在地・高知市から車で約2時間半の場所にある土佐清水市は、幕末の偉人・ジョン万次郎の故郷としても知られています。

この地で100年以上にわたり節づくりを続けてきた老舗が「宗田節の新谷商店」です。

水揚げされたばかりの寒メジカ（ソウダガツオ）

筆者が新谷商店を知ったきっかけは、かつて高知県を旅した際、空港で偶然手に取った「卵かけご飯専用の宗田節」でした。

高知の特産品としてお土産に選び、知人に贈ったところ「とてもおいしい」と好評。それ以来、折に触れて購入するようになりました。

料理を格上げしてくれる『新谷商店』の宗田節商品

「卵かけご飯専用の宗田節」500円と「だし醤油用の宗田節」600円のセット

新谷商店の宗田節は、黒潮に乗って冬の間に中浜沖へ回遊してくる寒メジカのみを使用。一本釣りで水揚げされた魚を、鮮度を保ったまま加工しています。

『新谷商店』のご家族の皆様（写真右端が四代目重人さん）

大学卒業後に家業に携わるようになった四代目・新谷重人さんは、従来は料理人向けというイメージが強かった宗田節を、家庭でも使いやすい商品として展開してきました。

「卵かけご飯専用の宗田節」は、そうした取り組みから生まれた人気商品です。一般的なうす削りよりもさらに薄く削ることで、卵と絡みやすく、宗田節特有のコクと旨みをしっかりと感じられます。

炊きたてのご飯の上で宗田節が踊る

宗田節は、カツオ節に比べてタウリンを多く含むとされており、栄養面でも注目されています。仕上げに宗田節から取っただし醤油をかけることで、さらに味わいが深まります。コンパクトな包装のため、贈り物にも選びやすい一品です。

素材と無添加にこだわった宗田節のだしつゆ

極上の宗田節と北海道・羅臼昆布を使っただしつゆ（3倍濃厚）1,500円

このほか、「宗田節のだしつゆ」もおすすめです。無添加で、エキス類を使わず、宗田節と北海道・羅臼昆布から取っただしに、醤油、本みりん、純米酒を合わせています。

新谷商店が大切にしているのは「お客様の健康を大切にし、社会に貢献すること」。その姿勢は、土佐清水市が生んだ偉人で、日本のために尽くしたジョン万次郎の精神にも通じるものがあります。

商品はお取り寄せが可能なほか、東京・銀座にある高知県のアンテナショップ『まるごと高知』でも購入できます。

銀座の『まるごと高知』でも「宗田節厚削り」900円、「宗田節うす削り」700円、「宗田節粉末だし」600円などが購入できる

豊かな海で水揚げされた缶メジカを、日々、新鮮なうちに手間を惜しまず丁寧に加工する。その積み重ねが、新谷商店の宗田節ならではの香りと旨みを生み出しています。旅の思い出とともに、誰かに贈りたくなる逸品、ぜひお試しを。

●SHOP INFO

宗田節の新谷商店

住：高知県土佐清水市中浜562

TEL：0880-82-9220

営：9:00～17:00

休：土日祝

https://soudabushi.com

●著者プロフィール

mari

フードアナリスト、調理師。薬膳や無添加食材にも関心があり、旅や山歩き、蕎麦、カフェ巡りを好む。