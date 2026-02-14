ブンデスリーガ 25/26の第22節 ドルトムントとマインツの試合が、2月14日04:30にジグナル・イドゥナ・パルクにて行われた。 ドルトムントはマクシミリアン・バイアー（FW）、セール・ギラシ（FW）、フェリックス・ヌメチャ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマインツは佐野 海舟（MF）、フィリップ・ティーツ（FW）、サイラス・ワマンギツカ（FW）らが先発に名を連