ブンデスリーガ 25/26の第22節 ドルトムントとマインツの試合が、2月14日04:30にジグナル・イドゥナ・パルクにて行われた。

ドルトムントはマクシミリアン・バイアー（FW）、セール・ギラシ（FW）、フェリックス・ヌメチャ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマインツは佐野 海舟（MF）、フィリップ・ティーツ（FW）、サイラス・ワマンギツカ（FW）らが先発に名を連ねた。

10分に試合が動く。ドルトムントのユリアン・ブラント（MF）のアシストからセール・ギラシ（FW）がヘディングシュートを決めてドルトムントが先制。

さらに15分ドルトムントが追加点。ユリアン・リエルソン（DF）のアシストからマクシミリアン・バイアー（FW）がヘディングシュートで2-0。さらにリードを広げる。

27分、マインツが選手交代を行う。シュテファン・ベル（DF）からカスペル・ポトゥルスキ（DF）に交代した。

このまま前半が終了するかと思われたが、前半終了間際の42分ドルトムントが追加点。ユリアン・リエルソン（DF）のアシストからセール・ギラシ（FW）がヘディングシュートで3-0。3点差となる。

ここで前半が終了。3-0とドルトムントがリードしてハーフタイムを迎えた。

ドルトムントは後半の頭から選手交代。ニクラス・ズーレ（DF）からReggiani Luca（DF）に交代した。

60分、マインツが選手交代を行う。李 在成（MF）からパウル・ネベル（MF）に交代した。

61分、マインツは同時に2人を交代。シルバン・ビドマー（DF）、サイラス・ワマンギツカ（FW）に代わりフィリップ・ムウェネ（DF）、シェラルド・ベッカー（FW）がピッチに入る。

61分、ドルトムントは同時に2人を交代。マクシミリアン・バイアー（FW）、ユリアン・ブラント（MF）に代わりファビオ・シルバ（FW）、カーニー・チュクエメカ（MF）がピッチに入る。

73分、マインツが選手交代を行う。フィリップ・ティーツ（FW）からネルソン・バイパー（FW）に交代した。

74分、ドルトムントは同時に2人を交代。フェリックス・ヌメチャ（MF）、セール・ギラシ（FW）に代わりマルセル・ザビッツァー（MF）、カリム・アデイエミ（MF）がピッチに入る。

84分ドルトムントが追加点。ラミ・ベンセバイニ（DF）がヘディングシュートで4-0。4点差となる。

以降は試合は動かず、ドルトムントが4-0で勝利した。

なお、マインツに所属する佐野 海舟（MF）はフル出場した。

2026-02-14 08:30:19 更新