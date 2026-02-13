ロシア歴史家ロイ・メドベージェフさん＝2006年9月、モスクワ（タス＝共同）【モスクワ共同】ソ連時代に独裁者スターリンを批判し民主化を主張するなど「異端のマルクス主義者」として知られたロシア歴史家ロイ・メドベージェフさんが13日死去した。100歳だった。心不全とみられる。タス通信が報じた。1925年、旧ソ連ジョージア（グルジア）生まれ。レニングラード大卒。教員やソ連教育アカデミー研究員などを務め、スター