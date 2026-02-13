日清食品が「『チリトマトヌードル』にチーズを入れるとおいしい」というSNSの口コミに注目して作った新商品「カップヌードル チチチチリトマト ビッグ」が2026年2月9日(月)に登場したので、買ってきて食べてみました。「カップヌードル チチチチリトマト ビッグ」(2月9日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループhttps://www.nissin.com/jp/company/news/13605/日清の冬季定番メニューである「ミルクシーフードヌードル」は、