バルセロナの指揮官ハンジ・フリックはコパ・デル・レイ（スペイン国王杯）準決勝1stレグのアトレティコ・マドリード戦の後、審判への怒りをぶつけた。アトレティコのホームに乗り込んだバルセロナだったが、開始早々の7分にGKジョアン・ガルシアのミスから失点を許すと、その後も立て続けに3失点。前半だけで4点のリードを奪われるまさかの展開となった。後半反撃が必要なバルセロナは52分、フェルミン・ロペスのシュートのこぼれ