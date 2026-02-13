多摩電子工業は、MagSafeの強力磁力を生かし、スマートフォン（スマホ）を自由な角度で固定できる「MagSafe対応クランプ式ホルダー（TSK159K）」を2月12日に発売した。価格は1980円。テレワークや動画視聴、撮影、レシピ閲覧など、利用シーンが急増する中、机の端にしっかり固定できるクランプ式で、省スペースでも安定して使用できる。●片手で「ピタッ」と吸着MagSafeの強力磁力でワンタッチ装着同製品は、MagSafe対応のス