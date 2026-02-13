スズキ「新型SUV」！スズキのインド法人「マルチ・スズキ」は2026年1月16日、現地で生産している新型コンパクトSUV「ビクトリス」を「アクロス」という車名で輸出を開始したと発表しました。インドで生産、販売されているビクトリスは、「Got It All（全てを兼ね備えた）」というコンセプトで開発された新型コンパクトSUVです。2025年9月にデビューし、先進的な内外装デザインや優れた安全性能が高く評価され、「インド・カー