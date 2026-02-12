サムスン電子は2025年12月3日に三つ折りスマートフォン「Samsung Galaxy Z TriFold」を発表し、同年12月12日より韓国をはじめ、米国などで発売を開始した。韓国では8回目の追加販売まで即完売、米国では発売後5分で完売と、世界で大好評を博している三つ折りスマートフォンだ。今回、日本のお客様にSamsungのGlobalブランドとしての体験価値をお伝えする一つの取り組みとして、日本未発売の「Samsung Galaxy Z TriFold」を本日より