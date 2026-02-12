Galaxy Harajuku・Galaxy Studio Osakaに展示開始！日本未発売の三つ折りスマートフォン「Samsung Galaxy Z TriFold」
サムスン電子は2025年12月3日に三つ折りスマートフォン「Samsung Galaxy Z TriFold」を発表し、同年12月12日より韓国をはじめ、米国などで発売を開始した。韓国では8回目の追加販売まで即完売、米国では発売後5分で完売と、世界で大好評を博している三つ折りスマートフォンだ。今回、日本のお客様にSamsungのGlobalブランドとしての体験価値をお伝えする一つの取り組みとして、日本未発売の「Samsung Galaxy Z TriFold」を本日よりSamsung Galaxyのブランドショーケース「Galaxy Harajuku」(東京・原宿)と「Galaxy Studio Osaka」（大阪・なんば）に展示開始する。
※この展示は日本導入を予告するものではない。
■過去の「Samsung Galaxy Z TriFold」関連リリースはこちら
https://news.samsung.com/jp/samsung-galaxy-z-trifold
https://news.samsung.com/jp/interview1229
■施設概要
「Galaxy Harajuku」
「Galaxy Studio Osaka」
※「Samsung Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltdの商標または登録商標。
※その他、記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標。
