タレントの藤渡小百合が、ファースト写真集「藤渡小百合ファースト写真集 ノーガード」(玄光社)を25日に発売する。恋愛リアリティー番組や2代目ブレイキングダウンガールとしても注目を集める一方、看護師の資格を持ち、美容系サロンの社長という顔も持つ藤渡。大自然に身をゆだね、鍛え上げた美しいボディを静かに解き放つ。 【写真】しなやかな身体と笑顔のギャップ大自然に身をゆだね