タレントの藤渡小百合が、ファースト写真集「藤渡小百合ファースト写真集 ノーガード」(玄光社)を25日に発売する。恋愛リアリティー番組や2代目ブレイキングダウンガールとしても注目を集める一方、看護師の資格を持ち、美容系サロンの社長という顔も持つ藤渡。大自然に身をゆだね、鍛え上げた美しいボディを静かに解き放つ。



【写真】しなやかな身体と笑顔のギャップ 大自然に身をゆだねた美しいボディ

撮影の舞台は高知県。写真集では社長の肩書を脱ぎ捨て、等身大の姿を披露。しなやかな身体と飾らない笑顔のギャップが生み出す艶やかな色気は心をとらえて放さない。



旅館で見せる大人の色気、仁淀川での無防備な姿、商店街では屈託ない表情。さらに、高知の“九龍城”とも呼ばれる沢田マンションでも撮影を行うなど、写真集には藤渡の魅力と豊かなボディが満載。撮影の合間には移動車内で打ち合わせを行うなど、社長業も忙しくこなす。才色兼備の美人社長の覚悟が詰まった一冊になっている。



また、23日には書泉ブックタワーで発売イベントも開催予定。握力対決やエステ券など、藤渡ならではの特典も実施される予定になっている。



藤渡はインスタグラムでも「2月25日発売のファースト写真集『ノーガード』の 表紙が解禁になりました！！！」と告知。「皆さんと直接会えるのとっっっても楽しみにしてます」とイベントへの参加も呼びかけている。



藤渡は1994年生まれ、福岡県出身。身長164㎝。看護師の経歴を活かして美容サロンを経営。ほか、Netflix「ラブ デッドライン」などの恋愛リアリティショーをはじめ、多数のTV番組に出演。2代目ブレイキングダウンガールやファッションモデルとしても活躍する。



（よろず～ニュース編集部）