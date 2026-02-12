シロカは、着脱式バッテリーで長時間使用できるコードレススティック掃除機「かるピカ パワー PRO」を、シロカオンラインストア 本店のほか一部通販限定で2026年3月6日に発売します。実売価格は2万4980円（税込）。 「かるピカ パワー PRO」 記事のポイント コードレス掃除機は、連続使用時間が15〜20分前後のものが多く、家中をしっかり掃除しようとするとバッテリー切れになってしまうことも。この「かるピカ パワー P