シロカは、着脱式バッテリーで長時間使用できるコードレススティック掃除機「かるピカ パワー PRO」を、シロカオンラインストア 本店のほか一部通販限定で2026年3月6日に発売します。実売価格は2万4980円（税込）。

「かるピカ パワー PRO」

記事のポイント コードレス掃除機は、連続使用時間が15〜20分前後のものが多く、家中をしっかり掃除しようとするとバッテリー切れになってしまうことも。この「かるピカ パワー PRO」は標準モードで約40分と長時間使用できるので、バッテリー残量を気にせず掃除できます。バッテリー着脱式で、手軽に新しいバッテリーに交換できるのもうれしいポイント。

ごみが気になるときにサッと持ち出して掃除ができる本体の軽さと、パワーブラシによるパワフルな吸引力が特徴のシロカ「2wayコードレススティッククリーナー かるピカ パワー」シリーズに、長時間使用できるモデルが登場します。

「かるピカ パワー PRO」は、連続使用可能時間が通常モデルの1.6倍となり、こまめに充電をしなくても掃除中の充電切れのストレスなく使えます。標準モードで約40分、強モードでも約15分の連続使用が可能なため、広いお部屋や長時間のお掃除の際にも安心です。

また、バッテリーは着脱可能なため、充電を繰り返してバッテリーの寿命が短くなってきた場合でも、別売りのバッテリーと交換して長く使用できます。交換用バッテリーはシロカオンラインストアで販売されます。

長時間のお掃除でも腕が疲れにくい軽量設計で、移動しながらの広範囲のお掃除や、高いところのお掃除の際にも負担なく使えます。

ヘッドにはモーターでブラシを回転させる「パワーブラシ」を搭載。お掃除しづらいカーペットや畳などのゴミも、一往復でしっかりと吸い取ることができます。

スティック掃除機としても、ハンディ掃除機としても使える2way仕様。テーブルの上や階段、車の中など、お掃除したい場所によって使い分けることができます。

ダストカップを本体から取り外すことなく、ワンタッチでごみ捨てが可能。大きなごみはそのままサッと捨てることができ、ごみ捨てがストレスなく行えます。

シロカ 「かるピカ パワー PRO」 発売日：2026年3月6日 実売価格：2万4980円（税込）

