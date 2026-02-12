【パンツウエストポーチ】 2月17日～ 順次発売 価格：1回400円 「パンツウエストポーチ」 ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「パンツウエストポーチ」を2月17日より順次発売する。価格は1回400円。 本商品は、パンツの形をしたウエストポーチ。紐の長さを調節できるバックルが付いている。 「キュートな