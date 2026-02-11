“100年に一人の逸材”棚橋弘至の引退、“柔道金メダリスト”ウルフアロンの衝撃デビュー戦などが大きな話題となった、2026年の新日本プロレス1.4東京ドーム大会。テレビ朝日では超満員札止めとなった同大会を24年ぶりにプライム帯で放送し、反響を巻き起こした。そんな新日本プロレスの勢いそのままに、新たな特番が緊急決定。新日本プロレス上半期最大のビッグマッチ「DOMINION 6.14 in OSAKA-JO HALL」の模様が全国ネットで放送