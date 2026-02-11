ギタリストのIchika Nitoが1stアルバム『The Moons Elbow』を完成させた。SNSでの活動開始から約10年を経て、世界的なギタリストになるまでの道のりで獲得した技術や思想が凝縮された、最初の集大成と呼ぶに相応しい作品だ。ゲストにはこれまでの活動で交流を深めたミュージシャンが多数参加し、海外からはCovetのイヴェット・ヤング、マーシン、Unprocessedのマニュエル・ガードナー・フェルナンデスといった、現代のギターミュー