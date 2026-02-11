ミラノ・コルティナ五輪の女子フリースタイルスキー・スロープスタイルで銀メダルを獲得した中国の谷愛凌（アイリーン・グー）選手が2026年2月10日、自身のインスタグラムを更新。銀メダルを持った笑顔ショットを披露した。銀メダルに手そえ谷選手は「Olympic Silver and my best slopestyle run ever」と切り出し、銀メダルを手にした笑顔ショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、赤と白のジャケットを着用。髪