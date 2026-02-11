1月28日のベンフィカ戦で2-4と逆転負けを喫し、レアル・マドリードのエースであるエムバペはひざまずいて悔しがった常勝を義務づけられたサッカー界随一のビッグクラブ、レアル・マドリードの迷走が続いている。その象徴的な試合として批判を浴びたのが、1月28日（現地時間。以下同）に行なわれた欧州チャンピオンズリーグ（CL）のグループフェーズ最終節、対ベンフィカ戦だ。【写真】シャビ・アロンソ前監督に不満を示すヴィニシ