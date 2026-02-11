ご近所さんに恵まれるかどうかは、ある種の運だ。投稿を寄せた30代女性は、子供同士のトラブルから発展した厄介な近所付き合いについて書いている。（文：長田コウ）「子供同士のトラブルから近所トラブルに発展した」そうで、そのご近所さんから「子供たちがいる前で朝から怒鳴られるなどした」という相当な事態だ。「お互い無視している。挨拶も無い」大人が感情を剥き出しにして怒鳴り込んでくる姿に、子供たちも恐怖を感じたに